Caro estinto arriva la cartella per il loculo scaduto | 1.300 euro alla nipote

Notizia in breve

Una donna di 70 anni di Ancona ha ricevuto una cartella da Ancona Entrate riguardante il loculo del nonno nel cimitero di Tavernelle, morto nel 1975. La richiesta ammonta a 1.300 euro, coprendo il pagamento per il loculo scaduto. La cartella è arrivata a casa senza preavviso e riguarda una tassa ancora da saldare. La donna ha dichiarato di non aver mai ricevuto comunicazioni precedenti sulla questione.