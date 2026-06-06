2026-06-06 08:13:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: ROMA – La Roma cerca talento, gol e sostanza. Cerca trequartisti capaci di illuminare la manovra ma anche di sporcarsi le mani nella doppia fase, tra pressing, recuperi e accelerazioni sulle seconde palle. E nella lista delle preferenze di Gasperini c’è un nome che continua a tornare con forza: Nikola Vlasic. Il croato rappresenta perfettamente l’identikit del giocatore che piace al tecnico giallorosso. Non soltanto qualità negli ultimi trenta metri, ma anche corsa, intensità e disponibilità al sacrificio. Un profilo che Gasp segue da tempo, dai tempi dell’Atalanta, e che oggi torna d’attualità per costruire una Roma più aggressiva e completa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – La Roma mette gli occhi su Vlasic: quanto chiede il Torino e perché potrebbe essere utile a Gasperini

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