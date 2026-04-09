Social vietati ai minori dal Veneto nuovi passi per una legge nazionale | È necessario proteggere i più giovani

Nella giornata di ieri, la Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto ha iniziato a esaminare un progetto di legge statale riguardante il divieto di social media ai minori. La proposta mira a rafforzare le misure di tutela dei giovani nell’ambito digitale, con particolare attenzione alla limitazione dell’uso di piattaforme social da parte di chi ha meno di 18 anni. La discussione si inserisce nel quadro di iniziative volte a regolamentare l’accesso ai servizi online per i minori.

La tutela dei minori nell’era digitale torna al centro del dibattito istituzionale. Nella giornata di ieri, mercoledì 8 aprile, la Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto ha avviato l’esame del progetto di legge statale n. 6, dedicato all’utilizzo dei social network e dei servizi di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Social vietati ai minori di 15 anni: interviene il governo x.com