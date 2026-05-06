La Festa dell' Europa celebrata dal Comune con tre iniziative dedicate ai giovani

A Jesi, il 9 maggio si festeggia la Festa dell'Europa con tre eventi rivolti ai giovani. Il Comune ha organizzato queste iniziative per coinvolgere i ragazzi e promuovere la conoscenza dell’Unione Europea. Le attività si svolgono nel centro cittadino e prevedono incontri, laboratori e momenti di confronto. La giornata si inserisce nel calendario delle celebrazioni dedicate all'Europa, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni.

JESI - Jesi celebra la festa dell’Europa, proclamata per il 9 maggio, con tre iniziative dedicate ai giovani. Il programma, che si inserisce a pieno titolo nel progetto Jesi Educa, è stato a messo a punto dal Comune con la partecipazione di Europa Direct Regione Marche.Il primo appuntamento si.🔗 Leggi su Anconatoday.it Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT Notizie correlate A Villa Prati la ’Festa d’sa Jusef’. Iniziative dedicate alle famiglieTorna a Villa Prati la ’Festa d’sa Jusef’, promossa dall’associazione ’L’Incontro’ con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo e la collaborazione... La festa della donna a Castelfranco. Iniziative organizzate dal Comune. C’è anche un corso di autodifesaCASTELFRANCO Riflessione sul ruolo della donna, ma anche le tecniche di autodifesa per aiutare le donne in eventuali situazioni di pericolo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sito Istituzionale | Festa dell'Europa, gli eventi in programma a Roma; #EuropeDay - Rappresentanza in Italia; La Festa dell’Europa; Al Campus torna la Festa dell’Europa: dibattiti e incontri sull’Unione che cambia. A Capannori un concerto per la Festa dell’EuropaMusica, istituzioni e giovani per riaffermare il valore della pace e dell’integrazione europea. Appuntamento sabato 9 maggio alle 21,15 (ingresso libero). noitv.it Festa dell’Europa, il 9 maggio a Siracusa l’evento promosso da Europe Direct Sud Est SiciliaLa Festa dell’Europa da vivere come comunità di persone e cittadini consapevoli, con uno sguardo oltre lo spazio e i confini. Il 9 maggio alle 10.30, nel Cortile del Palazzo di Governo (via Roma 31, a ... siracusanews.it Crostata mimosa soffice per la festa della mamma, ricetta facile nei commenti - facebook.com facebook Al fischio finale, scateniamo la festa I festeggiamenti a San Siro e in Duomo x.com