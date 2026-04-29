Rinnovata la collaborazione tra Cassa Rurale FVG e Consorzio Collio | nuovo impulso al territorio

Martedì 28 aprile nella sede di Lucinico è stato firmato il rinnovo dell’accordo tra la Cassa Rurale FVG e il Consorzio Tutela Vini Collio, avviato nel marzo 2025. La collaborazione tra le due realtà si è rafforzata con questa firma, che mira a sostenere le aziende del territorio. La firma si inserisce in un percorso iniziato ormai diversi anni fa, con l’obiettivo di consolidare il rapporto tra istituzioni e imprese locali.

Si consolida la collaborazione tra Cassa Rurale FVG e Consorzio Tutela Vini Collio: martedì 28 aprile, nella sede di Lucinico, è stato firmato il rinnovo dell’accordo a sostegno delle aziende del Collio, avviato nel marzo 2025.L’intesa è stata rinnovata dal presidente della banca Tiziano Portelli.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Cassa Rurale Fvg, riapre la filiale di Farra d'IsonzoNel suo intervento, il vicepresidente vicario Martinuzzi ha sottolineato il valore della presenza territoriale per una banca cooperativa, ricordando... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Rinnovata la collaborazione tra Cassa Rurale FVG e Consorzio Collio: nuovo impulso al territorio. Rinnovata la collaborazione tra Cassa Rurale FVG e Consorzio Collio: nuovo impulso al territorioRinnovato l’accordo tra Cassa Rurale FVG e Consorzio Collio: 5 milioni di euro per sostenere le aziende vitivinicole. nordest24.it Cassa rurale Fvg dona 50 mila euro: ora la Croce verde ha una nuova ambulanzaLa cerimonia con la benedizione e la consegna del mezzo sono avvenute ieri sabato 18 aprile. Il presidente di Cr Fvg, Andrea Collenz: Un simbolo concreto di un impegno condiviso verso la comunità ... triesteprima.it