Conservatorio Mascagni riqualificazione da 2,3 milioni di euro | Spazi nuovi e funzionali per la nostra comunità
È stato completato il progetto di riqualificazione del Conservatorio Mascagni in via Galilei, con un investimento di 2,3 milioni di euro. L’intervento ha creato nuovi spazi destinati a uffici, studenti e alla comunità locale. I lavori hanno riguardato la ristrutturazione degli ambienti e l’adeguamento funzionale degli spazi esistenti. La riqualificazione mira a migliorare le condizioni per il personale e gli utenti del conservatorio.
Tutto pronto per il piano di riqualificazione della sede del Conservatorio Mascagni, in via Galilei. Un intervento da 2,3 milioni di euro che porterà alla realizzazione di nuovi e funzionali spazi a disposizione del personale degli uffici, degli studenti e di tutta la comunità. È stata infatti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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