Conservatorio Mascagni riqualificazione da 2,3 milioni di euro | Spazi nuovi e funzionali per la nostra comunità

Notizia in breve

È stato completato il progetto di riqualificazione del Conservatorio Mascagni in via Galilei, con un investimento di 2,3 milioni di euro. L’intervento ha creato nuovi spazi destinati a uffici, studenti e alla comunità locale. I lavori hanno riguardato la ristrutturazione degli ambienti e l’adeguamento funzionale degli spazi esistenti. La riqualificazione mira a migliorare le condizioni per il personale e gli utenti del conservatorio.