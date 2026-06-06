In Congo, l’estrazione illegale di oro nelle miniere è collegata a un aumento dei casi del virus Bundibugyo. Il commercio non regolamentato di oro facilita il movimento di persone e merci tra le zone minerarie e altre aree, contribuendo alla diffusione del virus. La mancanza di controlli sanitari nelle attività illecite rende difficile il contenimento del contagio. Non sono stati adottati vaccini specifici contro il virus Bundibugyo.

Come può l'oro alimentare la diffusione di un virus senza vaccino?. Perché il commercio illegale impedisce il contenimento del contagio Bundibugyo?. Quale ruolo giocano i pipistrelli nella trasmissione del virus nelle miniere?. Quanto influisce il prezzo dell'oro sulla velocità dell'epidemia in Congo?.? In Breve Virus Bundibugyo trasmesso da pipistrelli della frutta nelle gallerie di Mongbwalu. Contagio iniziato a febbraio 2026 con rilevazione ufficiale avvenuta il 15 maggio. Minatori guadagnano tra 136 e 272 dollari settimanali contro povertà estrema locale. Oro contrabbandato verso Uganda facilita diffusione transfrontaliera del patogeno senza vaccini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Congo: l’oro alimenta l’epidemia del virus Bundibugyo nelle miniere

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