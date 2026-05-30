Il ministro della Salute ha disposto il blocco dei viaggi dalla Congo e dall'Uganda a causa del virus Bundibugyo. Chi rientra da queste aree deve compilare un modulo entro 24 ore. Sono stati attivati controlli sanitari specifici per chi ha transitato in Uganda, con verifiche all’arrivo e monitoraggio delle condizioni di salute. La misura riguarda sia i voli che gli altri mezzi di trasporto. Nessuna indicazione su eventuali restrizioni di ingresso o quarantene.

? Domande chiave Chi deve compilare il modulo entro 24 ore dal rientro?. Come funzionerà il controllo sanitario per chi ha transitato in Uganda?. Quali responsabilità ricadono sui vettori aerei e sugli armatori marittimi?. Perché le misure di prevenzione dureranno esattamente 120 giorni?.? In Breve Obbligo dichiarazione entro 24 ore per chi ha transitato in Congo o Uganda.. Vettori e autorità portuali devono distribuire i moduli ai passeggeri in arrivo.. Misure in vigore per 120 giorni secondo i criteri medici della circolare allegata.. Dipartimenti di prevenzione ASL gestiscono le segnalazioni entro un giorno dal rientro.. Il Ministro Schillaci dispone nuove misure di controllo per il virus Bundibugyo in arrivo da Congo e Uganda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Virus Bundibugyo: Schillaci blocca i viaggi da Congo e Uganda

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