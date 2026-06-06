Confindustria Emilia e Bper hanno firmato un accordo da 15 milioni di euro, destinato a sostenere le imprese di Ferrara. L’intesa prevede interventi finanziari per favorire lo sviluppo economico locale. Il patto mira a offrire supporto alle aziende del territorio, rafforzando il settore industriale e contribuendo alla ripresa economica. L’accordo si inserisce in un quadro di iniziative volte a incentivare l’imprenditorialità e l’occupazione nella provincia.

A grandi passi verso il futuro. Ferrara prova a mettere benzina nel motore della propria economia. In una fase segnata da incertezze geopolitiche, costi energetici ancora elevati e dalla necessità di accelerare sulla transizione tecnologica e ambientale, arriva un nuovo strumento finanziario dedicato alle aziende del territorio. Confindustria Emilia Area Centro e Bper Banca hanno infatti siglato un accordo strategico che mette a disposizione delle imprese associate della provincia un plafond iniziale di 15 milioni di euro (come primo slot, potenzialmente estendibile), destinato a sostenere investimenti in innovazione, sostenibilità e sviluppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Confindustria Emilia e Bper: il patto. Siglato accordo da 15 milioni di euro: "Insieme per le imprese ferraresi"

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