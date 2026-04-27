Siglato l' accordo triennale tra le bonifiche Anbi Emilia-Romagna e la rete degli istituti agrari

È stato firmato un accordo triennale tra le bonifiche dell’Emilia-Romagna e la rete degli istituti agrari della regione. L’intesa prevede progetti condivisi e iniziative comuni, con focus sull’educazione ambientale, la gestione delle risorse idriche e la valorizzazione del territorio regionale. L’accordo mira a rafforzare la collaborazione tra i vari soggetti coinvolti per promuovere la conoscenza e la tutela ambientale nella regione.

Intesa comune, progetti condivisi, unità di intenti per l’educazione ambientale, sulla conoscenza e gestione della risorsa idrica e sulla promozione contestuale dei valori del territorio regionale nel suo insieme: è questa, l’estrema sintesi, degli obiettivi che i Consorzi di bonifica dell’Emilia.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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