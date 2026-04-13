Gruppo BPER | finanziamento da 150 milioni di euro per sostenere la crescita e gli investimenti di Brembo

Il Gruppo BPER ha concluso un accordo di finanziamento da 150 milioni di euro con un'importante azienda del settore automobilistico. L'operazione è stata realizzata attraverso Banca Popolare di Sondrio, che ha messo a disposizione la linea di credito a medio termine. La somma sarà utilizzata per supportare la crescita e gli investimenti dell'azienda beneficiaria. La firma è stata ufficializzata nelle ultime settimane.

Il Gruppo BPER, tramite Banca Popolare di Sondrio, ha perfezionato una linea di credito a medio termine da 150 milioni di euro a favore di Brembo, azienda leader globale nella progettazione e produzione di soluzioni innovative per i principali produttori di automobili, moto, veicoli commerciali e da competizione. L’operazione, finalizzata a sostenere i piani di crescita e investimento di Brembo, conferma il ruolo del Gruppo BPER come partner finanziario per supportare i progetti di importanti realtà italiane impegnate nell’innovazione. Elvio Sonnino, Amministratore Delegato di Banca Popolare di Sondrio, dichiara: “Siamo orgogliosi di poter sostenere una realtà come Brembo, che da anni rappresenta un punto di riferimento nel panorama industriale italiano e internazionale.🔗 Leggi su Bergamonews.it Gruppo Servizi Associati (GSA): operazione di finanziamento da 190 milioni di euroGruppo Servizi Associati Gruppo Servizi Associati ha chiuso un finanziamento da 190 milioni per rifinanziare il debito e sostenere la crescita. Pisa FC: Finanziamento da 3 milioni per il nuovo Training Center, obiettivo 30 milioni di euro di investimento.Il Pisa Sporting Club ha compiuto un passo significativo verso la realizzazione del suo ambizioso progetto di potenziamento infrastrutturale,...