Dall'inizio dell'anno, la Polizia locale ha elevato 180 multe a conducenti di monopattini senza targa né casco. In totale, sono state gestite 5.000 richieste di intervento, su un totale di 17.000 negli ultimi due anni. Le operazioni sono state concentrate sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla circolazione dei veicoli elettrici. La polizia ha intensificato i controlli nelle zone più frequentate e nelle ore di punta.

Dall’inizio dell’anno la Polizia locale ha gestito 5mila richieste di intervento (17mila quelle totali negli ultimi due anni). "Un impegno enorme, costante, che dimostra quanto sia capillare l’azione a tutela dei cittadini e del decoro urbano", sottolineano dal Municipio. Sul fronte delle attività di presidio, oltre 180 sanzioni sono state elevate per utilizzo improprio dei monopattini: assenza di targa, mancato uso del casco, circolazione contromano oppure sui marciapiedi. Più di 200 interventi si sono concentrati per rispondere agli esposti su disturbo della quiete pubblica, bivacchi e situazioni di degrado che penalizzano la vivibilità dei quartieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Conducenti senza targa, né casco. Monopattini nel mirino: 180 multe

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DA OGGI TARGA OBBLIGATORIA PER I MONOPATTINI ELETTRICI: ma che senso ha

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