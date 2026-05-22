Multe per monopattini elettrici | fermati due giovani senza targa e casco

Nella giornata del 22 maggio 2026 a Brindisi, la polizia locale ha effettuato un controllo sui monopattini elettrici. Durante l'operazione, sono stati fermati due giovani che circolavano senza targa e casco. A entrambi è stata contestata una multa, in quanto non rispettavano le norme previste per la circolazione dei veicoli elettrici. Nessun altro dettaglio è stato reso noto su eventuali altre irregolarità o sanzioni.

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