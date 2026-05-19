Monopattini a Firenze | quindici multe in un giorno Conducenti senza targa o senza casco

I controlli della polizia municipale di Firenze lo scorso 18 maggio hanno portato a quindici sanzioni legate all’uso dei monopattini elettrici. Durante le operazioni, sono stati contestati principalmente conducenti privi di targa e senza casco. Le verifiche si sono concentrate sulle norme legate alla circolazione di questi mezzi, evidenziando una presenza significativa di infrazioni tra gli utenti. La giornata ha visto un’intensa attività di controlli, con diverse persone multate per violazioni delle regole di sicurezza e circolazione.

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FIRENZE – Sono state quindici in un giorno, ieri 18 maggio 2026, le multe in un giorno con lenuove norme sui monopattini elettrici durante i controlli effettuati dalla polizia municipale di Firenze. Nel dettaglio, spiega Palazzo Vecchio, sono stati sanzionati 12 conducenti senza targa e tre senza casco.I controlli sono scattati dopo l’entrata in vigore, dal 16 maggio 2026, delle nuove regole previste dal Codice della strada che introducono l’obbligo di targa. Dal 16 luglio 2026 scatterà anche l’obbligo di assicurazione. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Monopattini a Firenze: quindici multe in un giorno. Conducenti senza targa o senza casco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Milano e hinterland: scattano le multe per i monopattini senza targa? Punti chiave Quanto costa la multa per chi circola senza il nuovo contrassegno? Come si evita di rompere l'adesivo durante il montaggio della... Monopattini elettrici senza targa, cosa si rischia: nuove multe dal 16 maggioIl 16 maggio 2026 rappresenta una data fondamentale per chi possiede un monopattino elettrico. Monopattini a Firenze: quindici multe in un giorno. Conducenti senza targa o senza cascoPolizia municipale (foto dal sito della Città Metropolitana di Firenze) FIRENZE - Sono state quindici in un giorno, ieri 18 maggio 2026, le multe in un ... firenzepost.it #monopattini - Results on X | Live Posts & Updates x.com Monopattini: obbligo del targhino, scattano le multe da 400 euro. A Firenze task force della polizia municipaleL'obbligo del targhino sui monopattini è scattato, per legge, dal 16 maggio 2026. Come già avevamo anticipato su Firenze Post, contravvenire a tale obbligo costerà al trasgressore una sanzione da 100 ... firenzepost.it ma Firenze è sempre stata così? reddit