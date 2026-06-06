Con la chiusura delle scuole entrano in vigore gli orari estivi di Atb e Teb

Da martedì 9 giugno, con la fine delle lezioni scolastiche, sono entrati in vigore gli orari estivi di Atb e Teb. Le nuove tabelle orarie sono disponibili alle fermate, sui siti ufficiali di entrambe le aziende, sulle app ATB Mobile e Moovit e su Google Maps.

Con la chiusura delle scuole, entra in vigore da martedì 9 giugno l’orario estivo di Atb e Teb. Gli orari aggiornati sono consultabili alle fermate, online sui due rispettivi siti ( Atb e Teb ), sulle app ATB Mobile e Moovit e su Google Maps. Dopo l’avvio dei lavori in via Paglia, dalle 9 di martedì 9 giugno le corse della Linea 5 da Campagnola (con destinazione Ranica, Torre Boldone, Busa di Nese, Villa di Serio, Gavarno) e della Linea 6 per Monterosso non svolteranno nella via, ma, giunte in via Bonomelli, percorreranno viale Papa Giovanni XXIII e via Camozzi. Per questo motivo non verranno effettuate le fermate di via Paglia e di via Tiraboschi. Le fermate provvisorie saranno quelle in viale Papa Giovanni XXIII (Stazione e Porta Nuova? Madonna delle Grazie), prima di svoltare a destra in via Camozzi e riprendere il normale tragitto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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