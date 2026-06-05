Civitavecchia trasporto pubblico locale | dal 9 giugno in vigore gli orari estivi
Da martedì 9 giugno 2026 entrano in vigore gli orari estivi del trasporto pubblico locale a Civitavecchia. La modifica riguarda la rete di autobus e mezzi pubblici della città, con variazioni negli orari di partenza e arrivo. La variazione si applica a partire dalla prossima settimana, con un aggiornamento temporaneo delle corse per adattarsi alla stagione estiva.
Civitavecchia, 5 giugno 2026 – Entrano in vigore da martedì 9 giugno 2026 i nuovi orari estivi del trasporto pubblico locale di Civitavecchia. Il piano resterà valido fino al 7 settembre 2026 e riguarda le principali linee urbane gestite da Civitavecchia Servizi Pubblici, società interamente partecipata dal Comune. La Linea 1 collega la stazione ferroviaria con viale della Vittoria, viale Guido Baccelli, via Morandi, via Adige, viale De Gasperi, Campo dell’Oro, l’ospedale, via Terme di Traiano, piazza Calamatta, piazza Vittorio Emanuele, largo Plebiscito, viale Garibaldi e di nuovo la stazione. Alcune corse transitano anche per Campo Oro Alto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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