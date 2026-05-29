Aliscafi per Ustica e per le altre isole minori siciliane gli orari estivi in vigore dal primo giugno
Dal primo giugno al 30 settembre, gli aliscafi per Ustica e le altre isole minori siciliane adotteranno gli orari estivi. La compagnia di navigazione ha comunicato che i collegamenti tra la Sicilia, le Isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria seguiranno questa programmazione. La modifica degli orari riguarda i servizi di trasporto marittimo stagionali. Non sono state annunciate variazioni su altre rotte o servizi durante il periodo estivo.
Liberty Lines comunica che, a partire dal 1° giugno e fino al 30 settembre, entreranno in vigore gli orari estivi per i collegamenti tra la Sicilia, le Isole Eolie, le Isole Egadi, le Isole Pelagie, Ustica e Pantelleria. L’obiettivo, in linea con quanto previsto dai contratti di pubblico servizio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Isole minori, congelato l'aumento del costo dei collegamenti
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