Aliscafi per Ustica e per le altre isole minori siciliane gli orari estivi in vigore dal primo giugno

Notizia in breve

Dal primo giugno al 30 settembre, gli aliscafi per Ustica e le altre isole minori siciliane adotteranno gli orari estivi. La compagnia di navigazione ha comunicato che i collegamenti tra la Sicilia, le Isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria seguiranno questa programmazione. La modifica degli orari riguarda i servizi di trasporto marittimo stagionali. Non sono state annunciate variazioni su altre rotte o servizi durante il periodo estivo.