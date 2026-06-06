Comune che vai esenzioni e aliquote che trovi Lo studio Uil | Un sistema non equo

Uno studio della Uil evidenzia come le tasse locali varino a seconda del comune di residenza, creando un sistema fiscale non uniforme. Le aliquote e le esenzioni differiscono da un territorio all’altro, senza criteri unificati. La ricerca sottolinea che questa disparità influisce sui contribuenti, che si trovano a pagare imposte diverse per servizi simili. La situazione riguarda diverse regioni e comuni, evidenziando la mancanza di un sistema fiscale nazionale uniforme.

Milano – Fiscalità a geografia variabile: le regole cambiano in base alla residenza. Lo denuncia la Uil che ha realizzato uno studio sulle addizionali regionali e comunali Irpef, evidenziando che il principio della progressività fiscale, sancito dall’articolo 53 della Costituzione, rischia di naufragare proprio nel livello di imposizione fiscale più vicino alle tasche dei cittadini: il territorio locale. L’analisi di Uil Lombardia e le disparità tra Comuni. L’analisi più territoriale di Uil Lombardia sottolinea che la Regione si dota di un sistema formalmente progressivo, caratterizzato da aliquote che oscillano dall’1,23% per i redditi fino a 15mila euro sino a toccare l’1,73% per i contribuenti che superano i 50mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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