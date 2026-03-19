Uno studio recente rivela la presenza di microplastiche nel corpo umano, sollevando preoccupazioni sul sistema immunitario. La ricerca analizza campioni biologici e conferma la presenza di particelle di plastica di dimensioni molto piccole, che si accumulano nei tessuti. La scoperta coinvolge vari gruppi di persone e mette in evidenza un problema ambientale e sanitario che richiede ulteriori approfondimenti.

Uno dei problemi ambientali più insidiosi degli ultimi anni sta finalmente ricevendo l’attenzione scientifica che merita. Le microplastiche, già note per la loro diffusione in mare e nell’aria, potrebbero avere effetti diretti sul nostro corpo ben più preoccupanti di quanto immaginato. Secondo uno studio recentemente pubblicato sulla rivista Immunity, nei topi di laboratorio le microplastiche finiscono all’interno delle cellule del sistema immunitario, i globuli bianchi, compromettendone la funzione naturale di difesa contro virus e batteri. La presenza di particelle plastiche nel corpo umano non è una novità assoluta: studi precedenti le hanno rilevate nel sangue, nel cervello e in diversi organi. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Microplastiche nel corpo umano: lo studio che fa paura al sistema immunitario

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