La Camera ha discusso uno studio che mette in discussione la strategia di riarmo della Difesa comune europea. Secondo il rapporto dell’Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo, l’Europa spende già come una superpotenza militare, ma i fondi sono mal gestiti e inefficaci. La ricerca evidenzia come le risorse siano distribuite in modo disomogeneo e poco trasparente, senza migliorare realmente le capacità difensive. La questione rimane aperta, con critiche sulla gestione delle spese militari.

L’ultimo rapporto dell’Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo (IRIAD), presentato questa mattina alla Camera dei Deputati nel corso di una conferenza stampa promossa dall’eurodeputato del Gruppo S&D Marco Tarquinio, ha posto l’accento sul paradosso dell’intero dibattito europeo sulla difesa comune. L’Unione europea è già oggi la seconda potenza militare del pianeta per spese in difesa, superata soltanto dagli Stati Uniti e davanti alla Cina. Eppure questo sistema frammentato funziona male, costa troppo e genera più rivalità nazionali che reali capacità collettive. La ricerca, intitolata “Europa: quale difesa?”, arriva in un momento che gli stessi autori definiscono il più delicato per la sicurezza europea dalla fine della Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Difesa comune europea, alla Camera lo studio che sfida il riarmo: “Spendiamo già come una superpotenza, ma male”

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EUROPA TRA GUERRA, ECONOMIA E SILENZI: IL DIBATTITO CHE FA DISCUTERE

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