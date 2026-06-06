Durante il Mondiale, la Croazia schiererà Modric, Gvardiol e Perisic tra i titolari. A centrocampo ci saranno anche Kovacic e Pasalic, tutti giocatori con esperienze nella Serie A. La formazione croata si prepara a scendere in campo con questi elementi, senza variazioni significative rispetto alle ultime uscite. La squadra si affida a questi nomi per affrontare le partite del torneo.

Tantissima Serie A (o vecchie conoscenze del nostro campionato) vestirà la maglia della Croazia a questo Mondiale: a centrocampo Modric, Kovacic e Pasalic, mentre in attacco ecco Perisic! Tutto quello che c'è da sapere sulla formazione croata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come giocherà la Croazia al Mondiale? Modric e Gvardiol intoccabili. E davanti...

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MUNDIAL 2026: quiénes PASARÁN la Fase de Grupos Las PROBABILIDADES de cada país.

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