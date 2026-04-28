Modric operato per la frattura dello zigomo… e la Croazia spera che arrivi al Mondiale | Crediamo che sarà pronto

Luka Modric si è sottoposto a un intervento chirurgico a causa di una frattura dello zigomo, provocata da un incidente durante la partita contro la Juventus. L'operazione è stata confermata e l'ex giocatore ha lasciato il campo al 79° minuto dopo una collisione con un avversario. La nazionale croata spera che il centrocampista possa tornare disponibile in vista dei prossimi impegni, inclusi i Mondiali del 2026.

2026-04-27 15:40:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Luca Modric perderai cosa resto della stagione dopo una collisione accidentale con Manuel Locatelli che lo ha costretto a farlo abbandono la partita contro Juventus (0-0) al 79?. Il croato è stato sottoposto a un intervento chirurgico questo lunedì e, secondo la federazione croata, dovrebbe poter giocare i Mondiali di questa estate. “Siamo in contatto permanente con il servizio medico del Milan e, in coordinamento con loro e in accordo con Luka, seguiremo da vicino l’evoluzione della sua guarigione. Sulla base delle precedenti esperienze con infortuni simili, riteniamo che il capitano sarà pronto per competere nella prossima Coppa del Mondo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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