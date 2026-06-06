Come ci si veste negli yacht club d' Italia il dress code per non arrivare impreparati

Per rispettare il dress code negli yacht club italiani, si richiede un abbigliamento elegante e curato. Gli uomini indossano spesso blazer, camicie con colletto e pantaloni di tessuto leggero, mentre le donne preferiscono abiti raffinati o gonne abbinate a top eleganti. Le scarpe devono essere adeguate, evitando tacchi troppo alti o scarpe sportive. L’attenzione ai dettagli è fondamentale per non sfigurare in questi ambienti esclusivi.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Molto prima che il quiet luxury diventasse un trend, negli yacht club era la norma. Ed è nell’estetica marine attire e nel rigoroso rispetto di regole non scritte, che risiede il fascino dei circoli nautici, roccaforti di un bon ton indifferente alle mode e allo scorrere del tempo. Perché nelle Clubhouse il dress code maschile non è un’operazione nostalgia, ma una forma di appartenenza, capace di unire personaggi di ieri e di oggi, reali e semplici velisti. Attenzione, però: ogni yacht club ha le proprie regole e conoscerle è indispensabile per sentirsi a proprio agio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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