Dress code Miranda Approved | cosa è successo alla prima milanese de Il Diavolo veste Prada 2 FOTO e VIDEO

Alla prima milanese del sequel di un film celebre, si sono verificati momenti di confusione e scompiglio tra il pubblico. Alcuni spettatori sono stati aiutati da amici per avere una visuale migliore, mentre altri si sono stretti contro le transenne, pronti a immortalare con il telefonino l’attrice protagonista che passava tra la folla. La scena ha attirato l’attenzione di numerosi presenti, desiderosi di catturare un’immagine dell’ospite speciale.

Qualcuno si fa prendere sulle spalle da un amico forzuto per vedere meglio, moltissimi altri si accalcano contro le transenne e tengono pronto il telefonino per una foto al vip di passaggio. C’è molta folla già dal tardo pomeriggio davanti alla Rinascente di Milano, scelta per ospitare il tappeto rosso, la cena ufficiale e l’afterparty del film Il diavolo veste Prada 2, il seguito del titolo cult che ha raccontato il dietro le quinte del mondo della moda e consacrato personaggi mitici come Miranda Priestley, interpretata dalla sempre straordinaria Meryl Streep. Le indiscrezioni parlano dell’arrivo di Anne Hathaway, l’altra protagonista, ma a tarda sera sfuma la speranza, l’attrice non si farà vedere, così come gli altri nomi internazionali della seconda parte del film, che pure ha molte scene ospitate a Milano.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Dress code «Miranda Approved»: cosa è successo alla prima milanese de Il Diavolo veste Prada 2 [FOTO] e [VIDEO] Le icone sono tornate. Non perdere Il Diavolo Veste Prada 2 dal 29 Aprile solo al cinema. Notizie correlate Chiara Ferragni alla prima de Il Diavolo veste Prada 2: l’abito col fianco nudo è un nuovo revenge dressChiara Ferragni è volata a Londra per la prima europea de Il Diavolo veste Prada 2. Il tour de Il diavolo veste Prada 2 continua: Miranda veste (anche) Prada, Andy sceglie la pelle. Tutti i look delle protagoniste: da Città del Messico a SeoulPer il primo appuntamento della giornata, ovvero la conferenza stampa, Anne Hathaway ha scelto ancora le ruches, così maxi e vaporose da creare delle...