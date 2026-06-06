Colpo all' Unicredit sconto di pena in Appello per la banda

Notizia in breve

In un processo in Appello, la banda di rapinatori che aveva tentato di svaligiare una filiale Unicredit a Vairano Scalo ha ottenuto uno sconto di pena. La rapina si era verificata in via Roma, ma i dettagli sulla condanna definitiva non sono stati ancora resi noti. La decisione riguarda il calcolo delle pene per i membri del gruppo coinvolto nel tentativo di furto.