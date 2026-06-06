Colpo all' Unicredit sconto di pena in Appello per la banda
In un processo in Appello, la banda di rapinatori che aveva tentato di svaligiare una filiale Unicredit a Vairano Scalo ha ottenuto uno sconto di pena. La rapina si era verificata in via Roma, ma i dettagli sulla condanna definitiva non sono stati ancora resi noti. La decisione riguarda il calcolo delle pene per i membri del gruppo coinvolto nel tentativo di furto.
Sconto di pena per la banda di rapinatori che tentòil colpo presso la filiale Unicredit di via Roma a Vairano Scalo. La terza sezione della Corte d’Appello di Napolii, presieduta da Loredana Di Girolamo, accogliendo l’istanza avverso la pronuncia di primo grado ha rideterminato al ribasso le pene. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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Il colpo è avvenuto alle 3 di notte di ieri, mercoledì, allo sportello Unicredit di via Verdi facebook
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