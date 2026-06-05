La Corte d’Appello di Napoli ha ridotto le condanne per sei persone del centro di Napoli, coinvolte nella banda delle tabaccherie. I membri sono accusati di associazione a delinquere e di aver commesso tre furti aggravati nel casertano nei primi mesi del 2024. La sentenza riguarda i reati contro il patrimonio e prevede uno sconto di pena rispetto alle condanne precedenti.

I giudici della prima sezione della Corte d'Appello hanno accolto in parte le richieste delle difese, concedendo uno sconto di pena rispetto alle sentenze emesse in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ciro Catino Riccardi, 55 anni, residente a Napoli: condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione (in primo grado 4 anni e 10 mesi); Giuseppe Aristarco, 67 anni: 3 anni e 4 mesi (in primo grado 4 anni e 8 mesi). Tutti gli imputati si trovano attualmente agli arresti domiciliari. Sono assistiti dagli avvocati Salvatore Impradice, Luigi Poziello, Stefano Vaiano e Giovanna Iodice. Secondo l'accusa, la banda avrebbe colpito tre rivendite di tabacchi situate a: San Clemente, in via Caprio; San Prisco, in via Michele Monaco; Maddaloni, in via Francesco d'Assisi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Sconto di pena per la banda delle tabaccherie, sono del centro di Napoli, i colpi commessi nel casertano

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