Per la rapina da 7 mln di euro in banca sconto di pena per due componenti della banda del buco

Due uomini coinvolti nella rapina da sette milioni di euro ai danni di una banca sono stati condannati a una pena ridotta. Entrambi erano stati arrestati dopo aver compiuto il colpo con la tecnica del buco, scavando nelle fogne per entrare nell’istituto di credito. La rapina, avvenuta in un comune dell’hinterland napoletano, aveva coinvolto un gruppo che aveva usato questo metodo per penetrare all’interno della filiale.

Vennero arrestati per aver commesso la rapina milionaria alla banca BPER di Grumo Nevano, con la tecnica del buco: De Santis Francesco Pio, classe 2000, e De Felice Patrizioclasse 1988, erano sbucati dal pavimento dopo aver scavato nelle fogne. Avevano svaligiato tutte le cassette di sicurezza.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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