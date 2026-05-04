Mandato di arresto europeo per droga | rintracciato a Latina

Un uomo di 30 anni di nazionalità rumena è stato arrestato a Latina su ordine di arresto europeo. Era ricercato dalle autorità del suo paese per reati legati allo spaccio di droga commessi nel 2024. L’arresto è avvenuto nel capoluogo pontino, dove l’uomo si trovava al momento del fermo. La polizia ha eseguito le verifiche prima di procedere con la cattura.

E' stato rintracciato e arrestato nel capoluogo pontino un 30enne di nazionalità rumena, ricercato dalle autorità del suo Paese di origine perché ritenuto responsabile di reati legati allo spaccio di stupefacenti, commessi nel corso del 2024.L'uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione.🔗 Leggi su Latinatoday.it The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Controlli straordinari tra Fondi, Formia e Terracina: droga, violazioni e un arresto su mandato europeoFondi, 19 marzo 2026 – Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato nel sud pontino, con interventi che nelle ultime ore hanno... Napoli, mandato di arresto europeo: 36enne arrestatoLa Polizia di Stato arresta a Napoli un cittadino rumeno destinatario di un mandato di arresto europeo per reati informatici Arresto internazionale a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Extradition Hub: un nuovo strumento in tema di estradizione e cooperazione giudiziaria penale, tra dimensione internazionale ed europea; Pallonetto: destinatario di un mandato di arresto europeo. Arrestato dalla Polizia di Stato. - Polizia di Stato; Mandato di arresto europeo per spaccio, trovato a Savignano -; Spaccio, 34enne consegnato alle autorità tedesche sulla base di un mandato di arresto europeo. Napoli: arrestato 37enne destinatario di mandato di arresto europeo per reati finanziariLa Polizia di Stato ha arrestato a Napoli un 37enne destinatario di un mandato di arresto europeo per reati economici. L'uomo è stato rintracciato in una struttura ricettiva. lamilano.it Mandato di arresto europeo per spaccio, trovato a SavignanoI Carabinieri della stazione di Savignano sul Rubicone, in collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia (Divisione Sirene di Roma), nei giorni scorsi, hanno proceduto a ... corrierecesenate.it Rinnovati gli organi direttivi della federazione relazioni pubbliche italiana: secondo mandato da presidente per Filippo Nani - facebook.com facebook Nella giornata dedicata alla libertà di stampa, Visibilia ci manda una diffida legale a firma di Giorgio Armaroli, salvatore del gruppo dell'ex ministra Santanchè per circa 6 mesi, con cui prova a bloccare la puntata, annunciando la messa in mora della Rai. Sabat x.com