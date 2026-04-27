Napoli mandato di arresto europeo | 36enne arrestato

A Napoli, la Polizia di Stato ha catturato un uomo di 36 anni, cittadino rumeno, che era ricercato per un mandato di arresto europeo. L'uomo era coinvolto in reati informatici e l'arresto è stato eseguito nel corso di un'operazione di polizia. La misura è stata emessa dalle autorità di un altro Stato membro dell’Unione Europea.

La Polizia di Stato arresta a Napoli un cittadino rumeno destinatario di un mandato di arresto europeo per reati informatici. Arresto internazionale a Napoli, dove nella serata di sabato la Polizia di Stato ha eseguito un arresto provvisorio ai fini di consegna nei confronti di un 36enne di nazionalità rumena, destinatario di un mandato di arresto europeo. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Il provvedimento emesso dalle autorità rumene. L’uomo era ricercato dalle autorità giudiziarie rumene per reati legati alla criminalità informatica, come previsto dal mandato di arresto europeo emesso a suo carico. Il rintraccio e l’arresto.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, mandato di arresto europeo: 36enne arrestato Napoli, rapina in un supermercato: il momento dell'arresto dei due uomini armati Notizie correlate Mandato d’arresto europeo: latitante scoperto e arrestato nel ferrareseL'attività di monitoraggio dei carabinieri portuensi ha permesso di rintracciare il ricercato all'interno di un'abitazione situata nel Comune di... Leggi anche: Scovato dai carabinieri uomo destinatario di mandato d'arresto europeo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Napoli: destinatari di mandato di arresto europeo. Arrestati dalla Polizia di Stato. - Polizia di Stato; Arrestati due algerini a Napoli: erano ricercati internazionali; Napoli: due persone raggiunte da mandato di arresto internazionale; Sorpreso a un posto di blocco, latitante arrestato in Campania. Napoli, fiumi di droga dalla Spagna: mandato di arresto europeo per 2 uominiTraffico di droga tra Spagna e Italia, arrestati due napoletani su mandato europeo: sequestri per centinaia di chili tra cocaina, hashish. internapoli.it Arrestati a Napoli due algerini con mandato internazionale: accuse per riciclaggio e traffico di capitaliArrestati due algerini a Napoli per un mandato internazionale emesso nel 2020 per riciclaggio di denaro e violazioni finanziarie. Estradizione in corso. lamilano.it Napoli è pronta ad accogliere Papa Leone XIV in una giornata che si preannuncia storica per la città. Venerdì 8 maggio, nel primo anniversario del suo Pontificato, il Santo Padre sarà in Campania per una visita dal forte valore spirituale e simbolico, capace di - facebook.com facebook Napoli, sciopero dei taxi il 5 maggio x.com