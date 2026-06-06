Cobolli in finale al Roland Garros | sfida Zverev in dirretta in chiaro su Nove
Cobolli affronta Zverev nella finale del Roland Garros, in programma oggi. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Nove, con prepartita e commento. È la prima finale di Cobolli nel torneo parigino. La sfida si svolge sui campi in terra battuta della capitale francese, con il pubblico che aspetta di vedere il risultato tra i due giocatori.
Storica finale per Cobolli al Roland Garros contro Zverev: match in diretta in chiaro su Nove con prepartita e commento. Flavio Cobolli, ventiquattrenne specialista della terra, giunge al suo primo epilogo negli Slam cedendo appena due set e senza giocare il derby italiano in semifinale per lo sfortunato forfait di Matteo Arnaldi. Alexander Zverev, numero 2 del Roland Garros, ha invece disputato tre finali nei major, di cui una persa sullo Chatrier con Alcaraz. Zverev e Cobolli, 3-1 nei precedenti, 1-1 nel 2026, si sono già affrontati l’anno scorso a Parigi, con successo del tedesco ventinovenne. Grande esclusiva italiana di Warner Bros. Discovery, il Roland Garros è stato trasmesso sui canali Eurosport, su HBO Max e su discovery+, distribuiti da Dazn, TimVision e Prime Video. 🔗 Leggi su Digital-news.it
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Roland Garros 2026 FINALE: Cobolli vs Zverev | in Diretta su NOVE!
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