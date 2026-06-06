Coalizioni e partiti l’analisi di Vespa Sinistra e destra | eppur si muovono

Dopo il referendum, le forze politiche hanno mostrato segnali di movimento. Nel corso dell’ultimo anno di legislatura, si sono verificati cambiamenti nelle coalizioni e nei partiti, con spostamenti tra sinistra e destra. Vespa ha analizzato questi sviluppi, evidenziando come l’attuale fase politica sia caratterizzata da un’inedita vitalità e da trasformazioni nelle alleanze.

Vespa Eppur si muove. Partito dopo la scossa del referendum, l’ultimo anno di legislatura vibra di un inatteso brivido di vitalità destinato a mandare segnali significativi da sinistra a destra. Come vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno occupava una delle posizioni più alte nel Partito democratico. Il suo abbandono è stato accolto dal dispiacere formale di Elly Schlein, ma dalla soddisfazione informale del gruppo di comando Pd che non l’ha mai sopportata. D’altra parte, la linea della segretaria è legittima e chiara: il nuovo Pd è un partito di sinistra-sinistra e i riformisti debbono farsene una ragione. Chi ha deciso di restare (Guerini, Delrio, Sensi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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