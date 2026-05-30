Giorgia Meloni ha annunciato l’intenzione di proporre una nuova legge elettorale, anche per evitare di dover formare un campo largo. La leader del centrodestra ha sottolineato che senza questa riforma, il quadro politico potrebbe favorire un campo più ampio a destra. La proposta arriva in un momento di discussioni sul sistema di voto, con l’obiettivo di modificare le regole per le future elezioni. Nessuna data ufficiale è stata ancora comunicata.

Roma, 30 maggio 2026 – Giorgia Meloni vuole una nuova legge elettorale anche per evitare di ricorrere lei stessa a un Campo largo. A un anno di distanza, almeno, dalle elezioni, i sondaggi non hanno senso, ma quelli di oggi danno il centrodestra e il Campo largo di sinistra assolutamente appaiati. Potrebbero essere decisivi, perciò, i seggi di Carlo Calenda e soprattutto quelli del generale Vannacci. Nel 1996, fresco della scissione di Fiuggi dell’anno precedente, Fini non accettò alcuna forma di collaborazione, anche indiretta, con la Fiamma Tricolore di Pino Rauti. Anche per un pasticcio sui simboli nella scheda uninominale, molti elettori votarono per la Fiamma togliendo al centrodestra almeno 26 seggi e facendogli perdere le elezioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’analisi di Vespa: un campo largo a destra se non ci sarà la riforma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sondaggio Porta a Porta: chi comanda davvero

Notizie e thread social correlati

Com’è triste Venezia per il Campo largo. La destra trionfa con la linea “dura e pura” su sicurezza e immigrazione (anche se governa da 11 anni)In Venezia, la destra ottiene una vittoria con una posizione forte su sicurezza e immigrazione, nonostante il governo abbia già 11 anni di incarico.

L’analisi di Bruno Vespa: il dossier legge elettorale, Meloni vuole la riforma. I dubbi di Forza ItaliaIl 23 aprile 2026, una analisi ha evidenziato che il governo intende portare avanti una riforma della legge elettorale.

Temi più discussi: L’analisi di Vespa: un campo largo a destra se non ci sarà la riforma; L’analisi di Bruno Vespa. Su Netanyahu l’ombra di Ben-Gvir; Scoperta una nuova letale cubomedusa: è quasi invisibile; Citizen Science, l'appello della Provincia: Continuate a segnalare per tutelare la natura. In due anni ben 250 le osservazioni dei cittadini: ecco come partecipare.

Analisi molto importante del Prof. Alessandro Orsini Rapporti. Perché Meloni e Crosetto rispettano le linee rosse di Netanyahu: Meloni, Crosetto e Tajani hanno un problema pratico: per motivi elettorali, devono nascondere agli italiani il loro sostegno a Neta x.com

Weekend del Memorial Day: ‘The Mandalorian e Grogu’ apre con 100 milioni di dollari negli Stati Uniti, 163 milioni a livello globale | Sebbene le vendite dei biglietti siano circa in linea con 'Solo', 'Mandalorian e Grogu' ha metà del budget e potenzialmente una reddit

L’analisi di Bruno Vespa. Su Netanyahu l’ombra di Ben-GvirAlle elezioni anticipate in Israele, il leader di ultradestra sarà ago della bilancia. L’Occidente lo isola ... msn.com

L’analisi di Bruno Vespa, iniziamo a togliere i dazi che ci siamo impostiAntonio Tajani – ministro del Commercio internazionale oltre che degli Esteri – dà per scontato che l’Unione europea ritirerà lo stupido dazio sul whisky americano, che aveva portato a minacce ... quotidiano.net