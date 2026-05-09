Il sistema ha paura solo di me l’affondo di Di Rosa contro i partiti | Destra e sinistra ormai governano insieme

Da agrigentonotizie.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un incontro pubblico, un rappresentante locale ha dichiarato che il sistema politico che gestisce il potere a Agrigento ha un unico vero avversario, identificato in Giuseppe Di Rosa. L’intervento si è concentrato sulla percezione che destra e sinistra, ormai alleate nel governo della città, temano esclusivamente questa figura. L’affermazione è stata rilasciata in un contesto in cui i presenti hanno assistito a considerazioni critiche nei confronti dell’attuale gestione politica locale.

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"Dopo l’incontro pubblico di ieri sera, una cosa appare ormai evidente agli occhi degli agrigentini: il sistema politico che governa e gestisce il potere ad Agrigento ha un solo vero avversario, e questo avversario si chiama Giuseppe Di Rosa. Non è un caso che attacchi, polemiche e tensioni si.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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