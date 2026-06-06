CNA ha segnalato che gli affitti sono aumentati fino a cinque volte più dei salari, creando difficoltà per giovani e lavoratori nel trovare alloggi accessibili. La crescita dei costi degli affitti supera di gran lunga l’incremento delle retribuzioni, secondo i dati raccolti dall’associazione. La questione si inserisce in un quadro di stagnazione dei salari, che limita la capacità di spesa delle famiglie per l’abitare.

come finanziare la tua prima casa (quasi) gratis-lopinionista.it Secondo CNA gli affitti crescono fino a cinque volte più dei salari. A Milano il canone assorbe il 73% dello stipendio, a Firenze il 62%, mentre a L’Aquila solo il 30%. Il mercato degli affitti continua a correre molto più veloce dei salari, creando un divario che pesa su famiglie, giovani e lavoratori. È quanto emerge da un’elaborazione della CNA sui dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare e sulle retribuzioni nette dal 2019 al 2025. In tutti i principali capoluoghi italiani i canoni per un appartamento di 70 metri quadrati sono aumentati tra il 19% e quasi il 50%, mentre gli stipendi si sono fermati a incrementi compresi tra il 7% e il 15%. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Affitti troppo cari, salari fermi: l’allarme CNA sul divario che frena giovani e lavoratori

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