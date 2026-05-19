Ars un fondo regionale per sostenere gli affitti in Sicilia | aiuti fino al 40% per giovani e coppie
In Sicilia, un nuovo fondo regionale è stato istituito per sostenere le spese degli affitti. Il programma prevede aiuti fino al 40% per giovani e coppie che vivono in condizioni di difficoltà economica. L'obiettivo è facilitare l'accesso alla casa e favorire l'indipendenza dei nuclei familiari più fragili. La misura si rivolge a chi cerca un sostegno concreto, con l'intento di alleviare le difficoltà legate ai costi abitativi senza coinvolgere altri aspetti del contesto sociale.
Favorire l'accesso alla casa, sostenere l'autonomia dei giovani e dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà. Mira a questo il disegno di legge appena presentato all'Ars dalla deputata M5S Lidia Adorno che prevede l'istituzione di un fondo regionale per il sostegno alla locazione, con una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Sullo stesso argomento
La Cisl Sicilia al governo regionale e all’Ars: "Basta clima da campagna elettorale"“Non è più il tempo degli annunci né delle bandiere elettorali: è il tempo delle scelte concrete e immediatamente attuabili, perché ogni giorno perso...
Assunzioni negli enti regionali bloccate fino al 2027 in Sicilia: l’Ars “governata” dall’opposizioneÈ stata approvata la norma, proposta dal Pd, che blocca le assunzioni nella galassia degli enti regionali fino alle prossime elezioni, nel 2027.
BUS EXTRAURBANI GRATIS PER FORZE DELL’ORDINE E CORPO FORESTALE: DALL’ARS OK AL FONDO DA 2,45 MILIONI Via libera all’Assemblea regionale siciliana a un emendamento governativo che introduce la gratuità dei trasporti pubblici extraurb facebook
Caro carburante, lavoratori Asu, B&b, dipendenti regionali: tutte le ultime norme approvate dall'ArsPrima della bagarre sulla legge che blocca le assunzioni negli enti regionali, l'assemblea ha dato il via libera a due disegni di legge con numerosi articoli ... lasicilia.it
L'Ars stanzia 30 milioni destinati ad abbattere il costo del carburante in SiciliaGli interventi: 15 milioni andranno agli autotrasportatori, 10 alle imprese del settore agricoltura e 5 a quelle della pesca ... gds.it