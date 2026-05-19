Ars un fondo regionale per sostenere gli affitti in Sicilia | aiuti fino al 40% per giovani e coppie

In Sicilia, un nuovo fondo regionale è stato istituito per sostenere le spese degli affitti. Il programma prevede aiuti fino al 40% per giovani e coppie che vivono in condizioni di difficoltà economica. L'obiettivo è facilitare l'accesso alla casa e favorire l'indipendenza dei nuclei familiari più fragili. La misura si rivolge a chi cerca un sostegno concreto, con l'intento di alleviare le difficoltà legate ai costi abitativi senza coinvolgere altri aspetti del contesto sociale.

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