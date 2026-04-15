Slot machine accese fuori orario | stangata al bar Centro

Un bar situato in piazza del Municipio a Maserà di Padova è stato sanzionato per aver tenuto accese delle slot machine fuori dagli orari previsti. La sanzione è stata applicata nell’ambito di un’azione volta a contrastare la ludopatia. Il locale è gestito da personale di origine cinese. La normativa vigente prevede restrizioni precise sull’utilizzo delle slot machine, rispettate o meno dal gestore.

Contrasto alla ludopatia, stangata al bar Centro di piazza del Municipio a Maserà di Padova gestito da personale cinese. Nella mattinata odierna, 15 aprile. il territorio dell’Unione Pratiarcati è stato teatro di un’operazione mirata della Polizia Locale coordinata dal comandante Graziano.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Sbiram Slot # buone feste da #ULISSE Notizie correlate Slot accese fuori orario: stangato il bar StellaI carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza ieri 25 gennaio hanno svolto un servizio rinforzato tra i territori di competenza. Villa di Briano, sequestrate tre slot machine in un noto bar: sanzioni per 33mila euroNella tarda mattinata odierna, a Villa di Briano, i Carabinieri della Stazione di Frignano, operando in collaborazione con personale dell’Agenzia... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Verbania, slot irregolari: multe per 18 mila euro; Siracusa, slot accese fuori orario: nei guai i titolari di quattro esercizi; Siracusa: slot accese fuori orario, segnalati i titolari di quattro bar e sale scommesse; Roma: slot machine accese oltre gli orari consentiti, sanzioni per 40 mila euro. Slot machine accese fuori orario. Multa di 500 euro per un localeUn locale a Rho multato per aver tenuto accese le slot machine durante gli orari vietati dall'ordinanza comunale. Terza sanzione simile in poche settimane. Polizia locale controlla periodicamente le ... ilgiorno.it Slot machine accese fuori orario: 240 apparecchi fuori legge, multati 59 locali. Hanno violato la legge contro la ludopatiaPADOVA - Oltre 240 slot machine e videolottery non in regola, accesse e disponibili per i clienti anche nelle fasce orarie vietate, come pure una serie di irregolarità burocratiche nelle registrazioni ... ilgazzettino.it A Siracusa, nelle fasce orarie in cui le slot machine avrebbero dovuto essere spente, sanzionate quattro sale scommesse perchè ritrovate con almeno un apparecchio in funzione e clienti intenti a tentare la fortuna. facebook Truccavano le slot machine, multa da sei milioni a Barriera di Milano x.com