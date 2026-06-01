Torino slot machine dove è impossibile vincere | la polizia scopre il trucco nei bar e scattano le denunce
La polizia ha scoperto slot machine truccate in vari bar di Torino. I dispositivi erano modificati per far girare i rulli così rapidamente da rendere impossibile fermarli sulle combinazioni vincenti. Durante i controlli, sono state sequestrate diverse macchine e sono scattate denunce per i titolari. Nessun giocatore ha potuto mai vincere, secondo le verifiche effettuate dagli agenti. Le autorità continuano le indagini per identificare altri apparecchi simili e procedere con le sanzioni.
I rulli della slot machine giravano così velocemente che, per il giocatore, era impossibile fermarli sulle combinazioni vincenti. Nei giorni scorsi, durante alcuni controlli negli esercizi pubblici di Torino, gli agenti della polizia hanno anche rilevato questa irregolarità. La titolare di un bar. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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