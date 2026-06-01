Torino slot machine dove è impossibile vincere | la polizia scopre il trucco nei bar e scattano le denunce   

Notizia in breve

La polizia ha scoperto slot machine truccate in vari bar di Torino. I dispositivi erano modificati per far girare i rulli così rapidamente da rendere impossibile fermarli sulle combinazioni vincenti. Durante i controlli, sono state sequestrate diverse macchine e sono scattate denunce per i titolari. Nessun giocatore ha potuto mai vincere, secondo le verifiche effettuate dagli agenti. Le autorità continuano le indagini per identificare altri apparecchi simili e procedere con le sanzioni.