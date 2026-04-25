Nella classifica degli album della settimana 17 del 2025, pubblicata da Fimi e Niq, Shiva si conferma al primo posto. Nella top ten entra anche Madame, che si posiziona tra le prime posizioni. Insieme a loro, sul podio trovi anche Geolier. La classifica riporta le posizioni aggiornate di vari artisti e album, con alcune novità rispetto alle settimane precedenti.

La Classifica Album stilata da Fimi e Niq sulla settimana numero 17 del 2025 (17-23 aprile 2026), ha una top ten nella quale arriva la new entry Madame, sul podio insieme a Shiva e Geolier. Mà di Blanco scende dalla #5 alla #10. Tutto il nuovo lavoro in studio dell’artista bresciano si muove attorno a un messaggio positivo, cercando luce anche nei momenti più complessi: un racconto che attraversa esperienze diverse, vissute e rielaborate nel tempo, con l’idea che anche nelle difficoltà si possano trovare appigli e nuove direzioni. Scritto in luoghi e momenti differenti, il progetto prende forma come un viaggio lungo e stratificato, dove ogni tappa contribuisce a definire uno sguardo più consapevole, una nuova maturità.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Classifica Album, Shiva mantiene la vetta, in top ten arriva Madame

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