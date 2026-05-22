Verso il voto a Palazzo San Giorgio incontro di formazione per i presidenti di seggio

A pochi mesi dalle elezioni del maggio 2026, il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio ha accolto un incontro rivolto ai futuri presidenti di seggio. L’evento ha visto la partecipazione di persone interessate a svolgere questa funzione nelle consultazioni elettorali programmate per il 24 e 25 maggio. Durante la riunione sono stati forniti indicazioni sulla gestione delle operazioni e sul ruolo che i presidenti dovranno ricoprire nelle giornate di voto.

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