Verso il voto a Palazzo San Giorgio incontro di formazione per i presidenti di seggio

Da reggiotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi mesi dalle elezioni del maggio 2026, il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio ha accolto un incontro rivolto ai futuri presidenti di seggio. L’evento ha visto la partecipazione di persone interessate a svolgere questa funzione nelle consultazioni elettorali programmate per il 24 e 25 maggio. Durante la riunione sono stati forniti indicazioni sulla gestione delle operazioni e sul ruolo che i presidenti dovranno ricoprire nelle giornate di voto.

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Il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio ha ospitato un incontro formativo e organizzativo dedicato a coloro che hanno manifestato l’intenzione di svolgere il ruolo di presidenti di seggio in occasione delle prossime consultazioni elettorali del 24 e 25 maggio 2026.All’incontro, molto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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