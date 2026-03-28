La Juventus ha concluso l’ultimo incontro di mercato e ha annunciato l’inizio delle operazioni per la prossima estate 2026. La società ha comunicato di aver avviato le procedure necessarie per rinforzare la rosa e pianificare le strategie di mercato future. Nessun dettaglio sui giocatori coinvolti o sulle tempistiche specifiche è stato ancora reso noto.

La Juventus ha chiuso il recente vertice di mercato e ha ufficialmente avviato la fase operativa in vista dell’estate 2026. Con Luciano Spalletti ormai a un passo dal rinnovo biennale fino al 2028, la dirigenza (guidata da Ottolini e Comolli) sta lavorando su più fronti per rinforzare difesa e centrocampo, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: mercato, parte la fase operativa

Articoli correlati

Riqualificazione e balneabilità del Tevere: parte la fase operativaRoma, 13 gennaio 2026 – Prosegue il progetto di riqualificazione ambientale ed ecosistemica del Tevere, con la formazione di quattro gruppi di lavoro...

Juventus: avviata la fase operativa per l’estateLa Juventus ha concluso il vertice di mercato di fine marzo 2026 e ha avviato la fase operativa per l’estate.

JUVE Mercato Clamorosa Accelerata nella Notte! 30 MILIONI!

Aggiornamenti e notizie su Juventus mercato parte la fase operativa

Temi più discussi: Mercato Juve, chi resta e chi parte: il punto con Di Marzio; Come cambia il mercato della Juve con o senza Champions; ?? Juve-Vlahovic, il rinnovo si avvicina. Nico Paz, il futuro parte dal Pisa; Il mercato Juve è iniziato. Conceicao? Avevo una fidanzata che faceva come lui.

Juventus, rivoluzione in estate: chi resta e chi parte. Champions decisiva per il mercatoJuventus, rivoluzione in estate: chi resta e chi parte. Champions decisiva per il mercato Otto partite per decidere il futuro della Juventus. Il finale di stagione non sarà ... tuttojuve.com

Juventus, il futuro passa dalla Champions League: le ultime 9 partite decidono mercato e progettoJuventus, il futuro passa dalla Champions League: le ultime 9 partite decidono mercato e progetto La Juventus ha iniziato a muovere i primi passi per ricostruire un progetto ambizioso, ma ... tuttojuve.com

Juventus Next Gen: 90 minuti per David Puczka con l’Austria Under 21 - facebook.com facebook