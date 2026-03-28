Juventus | mercato parte la fase operativa

Da ilprimatonazionale.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha concluso l’ultimo incontro di mercato e ha annunciato l’inizio delle operazioni per la prossima estate 2026. La società ha comunicato di aver avviato le procedure necessarie per rinforzare la rosa e pianificare le strategie di mercato future. Nessun dettaglio sui giocatori coinvolti o sulle tempistiche specifiche è stato ancora reso noto.

La Juventus ha chiuso il recente vertice di mercato e ha ufficialmente avviato la fase operativa in vista dell’estate 2026. Con Luciano Spalletti ormai a un passo dal rinnovo biennale fino al 2028, la dirigenza (guidata da Ottolini e Comolli) sta lavorando su più fronti per rinforzare difesa e centrocampo, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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