Circolazione e sosta sul lungomare | ecco regole e divieti per l' estate

Da oggi, sulla passeggiata lungomare di Latina, è vietato parcheggiare in alcune zone durante le ore di punta, con le autorità che hanno predisposto appositi divieti di sosta. La circolazione dei veicoli è soggetta a restrizioni e regolamenti specifici, anche per i mezzi a pagamento. Le nuove disposizioni sono state pubblicate con l’obiettivo di gestire meglio il traffico e garantire maggiore sicurezza ai bagnanti.

La stagione balneare a Latina è iniziata, e il Comune di Latina ha emesso la tradizionale ordinanza per la circolazione e la sosta, inclusa quella a pagamento. Nell’atto si ricorda come “durante la stagione estiva, il Lungomare di Latina è interessato da un rilevante incremento dell’affluenza di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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