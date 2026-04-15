Mondello Sport Festival 2026 dal 25 aprile al 4 maggio divieti di sosta e chiusure al traffico sul lungomare

Dal 25 aprile al 4 maggio 2026, si terrà il Mondello Sport Festival, una manifestazione che coinvolge diverse vie e piazze del lungomare. Per l’occasione, il Comune ha emanato un’ordinanza che prevede il divieto di sosta e la chiusura temporanea al traffico di alcune aree cittadine. Le restrizioni interesseranno principalmente il lungomare e le zone limitrofe, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento sicuro dell’evento.

L'ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune ha emesso un'ordinanza per la limitazione temporanea della circolazione veicolare e della sosta, in alcune vie e piazze cittadine, per lo svolgimento dell maanifestazione "Mondello Sport Festival" che si terrà dal 25 aprile al 4 maggio 2026".Il.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Frosinone, lavori in Via Aldo Moro: chiusure e divieti di sosta dal 18 al 25 febbraioModifiche alla viabilità per interventi ACEA: rotatoria Matusa II chiusa e divieti di circolazione e sosta su Via Po e Via Aldo Moro, con rimozione... Viola come il Mare 3, divieti di sosta e chiusure a intermittenza per le auto da Mondello al Foro ItalicoIl Comune ha previsto una serie di modifiche temporanee al traffico in occasione delle riprese della serie tv, che si terranno in città dall’11 al 25...