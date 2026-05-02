La stagione balneare sul lungomare di Latina | le regole e i divieti sulle spiagge per l’estate

Da latinatoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi è stata emanata un’ordinanza che disciplina l’uso delle spiagge sul lungomare di Latina per la stagione balneare 2026. Il provvedimento stabilisce le regole e i divieti da seguire per l’accesso alle aree demaniali marittime durante i mesi estivi, con l’obiettivo di regolamentare le attività turistico-ricreative lungo la costa della città.

È stata emanata nei giorni scorsi l’ordinanza per la stagione balenare 2026 a Latina. Un provvedimento che disciplina l’utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative durante i mesi dell’estate sul lungomare di Latina.Nello specifico, come disposto dall’ordinanza, la.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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