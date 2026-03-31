Salis e l’assistente-compagno | quando la lotta ai privilegi diventa privilegio di casta

Il dibattito sui media italiani riguarda le accuse rivolte all’onorevole Ilaria Salis, che ha coinvolto anche un assistente. La discussione si concentra sulla presunta difesa di privilegi di casta e sulla percepita strumentalizzazione delle vicende giudiziarie. Diversi quotidiani hanno riportato commenti critici, evidenziando come le dinamiche tra politica e privilegi siano al centro di questa situazione.

Roma, 31 marzo – Il piagnucolamento a caratteri cubitali riversato da gran parte dei giornali italiani sull’onorevole Ilaria Salis non ha nulla a che vedere con uno “stato di polizia” del Governo Meloni. Nemmeno le prefiche del duo di onorevoli artefici della sua elezione al Parlamento europeo, Bonelli e Fratoianni, che evocano un pericolo per la democrazia. E ancor meno c’entra la vandea contro il “decreto sicurezza”, definito “una montagna di immondizia scritta per portare in questura e schedare gli oppositori politici o per perquisire parlamentari (!) appartenenti all’opposizione per cercare di intimidire.”, come scrive il padre, Bobo Salis, sulla sua pagina social, aggiungendo: “Se voleste assicurare la sicurezza nel Paese dovreste portare TUTTI i partecipanti alle commemorazioni di Predappio ed Acca Larentia”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Salis e l’assistente-compagno: quando la lotta ai privilegi diventa privilegio di casta Articoli correlati Attenzione a Moltbot: quando l’assistente AI diventa troppo potenteNel mondo della tecnologia, dove ogni novità viene celebrata come rivoluzione, il caso di Moltbot merita attenzione. Ilaria Salis, la difesa scomposta del suo assistente: "Bonnin? Cose di 10 anni fa"Dopo lo show difensivo a In altre parole su La7, ospite di Massimo Gramellini, l'eurodeputata Ilaria Salis concede il bis, questa volta in radio a Un... Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Diverse cose non tornano sul controllo di polizia a Ilaria Salis; Ma la segnalazione è partita da Berlino. Con lei l’assistente già condannato; Donzelli, Salis era in camera con il suo assistente pregiudicato; Controllo a Ilaria Salis, ecco l'errore: nessuno in Questura si accorge del nome. La richiesta dalla Germania sulla banda del martello. FdI all'attacco sull'assistente di Salis, interrogazione a MetsolaSalis ha difeso il collaboratore attaccando a sua volta il partito di Giorgia Meloni: Direi a Fratelli d'Italia di guardarsi in casa prima di guardare gli altri. ansa.it Ecco la prima di oggi de Il Tempo @iltempoquotidiano ACHTUNG SALIS - IL PREGIUDICATO E LA SPREGIUDICATA Editoriale: Gentile Elly Schlein, si va verso il remake di Assassinio sull’Orient Express - facebook.com facebook Altro che Conte, Schlein e Salis. Il centrosinistra ha trovato il candidato ideale: non esiste. Di @SalvatoreMerlo x.com