Un uomo è stato denunciato dai carabinieri dopo aver compiuto atti osceni a bordo di un treno. L'episodio è avvenuto a Lomello, in provincia di Pavia, il 19 aprile 2026. Una studentessa di 28 anni, presente sul vagone, ha segnalato di aver notato l’uomo mentre si comportava in modo indecente durante il viaggio. I militari sono intervenuti e hanno identificato il responsabile, che è stato successivamente denunciato.

Lomello (Pavia), 19 aprile 2026 - Il viaggio in treno si è trasformato in un momento di shock per una studentessa di 28 anni: la giovane donna ha notato che l'uomo seduto di fronte a lei stava compiendo atti osceni. Immediatamente si è alzata di scatto per allontanarsi e si è messa a urlare, attirando così l'attenzione di altri passeggeri e del personale a bordo. L'episodio è successo su un convoglio che stava percorrendo la linea ferroviaria tra Pavia e Alessandria. Il capotreno è arrivato sul posto e, resosi conto di quello che era successo e della gravità della situazione, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine alla prima fermata utile.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lomello, compie atti osceni a bordo del treno: uomo denunciato dai carabinieri

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