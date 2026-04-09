Un uomo è stato fermato dalla Polizia nel Parco Marecchia a Rimini dopo aver compiuto atti osceni davanti a alcune ragazze. L’arresto è avvenuto in seguito alle segnalazioni di testimoni presenti nell’area pubblica. La persona coinvolta è stata portata in caserma e accusata di atti osceni e violazione delle prescrizioni legate alla sorveglianza speciale. La vicenda è ancora al vaglio delle autorità.

Eseguito a Rimini un arresto per atti osceni e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. Un cittadino italiano è stato fermato dopo essere stato sorpreso a compiere gesti indecenti in un’area pubblica, nonostante fosse sottoposto a misure restrittive. La segnalazione e l’intervento degli agenti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri presso il Parco Marecchia di Rimini. Le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a un uomo che stava compiendo atti osceni in luogo pubblico. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il richiedente che aveva già fermato il soggetto segnalato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Si leva i pantaloni al parco Marecchia a Rimini e compie atti osceni davanti ad alcune ragazze: arrestato

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Si leva i pantaloni al parco Marecchia a Rimini e compie atti osceni davanti ad alcune ragazze: arrestatoUn uomo è stato arrestato dalla Polizia a Rimini per atti osceni e violazione della sorveglianza speciale nel Parco Marecchia. virgilio.it

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