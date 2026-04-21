In un’intervista a Stile TV, Moggi ha rivelato che lo scorso anno si discuteva di un possibile trasferimento di Conte alla Juventus, ma il tecnico aveva già dichiarato che non avrebbe mai accettato quella destinazione. Successivamente, Moggi ha confermato che, almeno al momento, l’allenatore rimarrà a Napoli, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

di Francesco Spagnolo Moggi in un’intervista a Stile TV ha fatto il punto su Conte confermando come, almeno per il momento, il futuro del tecnico resta a Napoli. Il panorama calcistico italiano torna a infiammarsi grazie alle dichiarazioni di una delle figure più discusse e competenti del settore. L’ex dirigente di Juventus e Napoli, Luciano Moggi, è intervenuto ai microfoni di Stile TV durante la trasmissione Salite sulla giostra, condotta da Raffaele Auriemma, offrendo un’analisi lucida e senza filtri sulla stagione azzurra e sul futuro della panchina partenopea. Secondo la visione espressa da Moggi, il cammino del Napoli è stato pesantemente influenzato dalla sfortuna e dai problemi fisici.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Moggi svela un retroscena: «Lo scorso anno si parlava di Conte alla Juve, ma lui mi aveva detto sin da subito che non ci sarebbe mai andato». Poi l’annuncio sulla Nazionale

Proprio la partita contro il Napoli diede la svolta alla Juve di Antonio Conte

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