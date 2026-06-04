Borja Valero ha riferito che durante il suo periodo all’Inter, l’allenatore gli consigliò di trovare una nuova squadra, ma lui rispose che stava seguendo un percorso di terapia. Questa conversazione portò l’allenatore a riconsiderare la sua opinione e a cambiare idea sulla sua permanenza. Valero, ex centrocampista di Inter e Fiorentina, ha condiviso questo dettaglio nel corso di un’intervista sulla sua carriera.

Borja Valero, ex centrocampista di Inter e Fiorentina, ha rilasciato questa intervista nella quale ha ripercorso la sua carriera. A La Gazzetta dello Sport, Borja Valero ha riavvolto il nastro della sua carriera. Le sue dichiarazioni. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano CHI LO PORTO’ AL REAL MADRID – « Mi notò un tecnico quando giocammo contro di loro. Con la nascita di mia sorella mia madre non poteva più farsi 40 km per accompagnarmi, così mi spostarono in una scuola calcio più vicina. All’inizio m’allenavo col Real solo una volta a settimana, poi mi presero e nel 2006 esordii in prima squadra. Per me era un sogno. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Borja Valero racconta un retroscena su Conte all’Inter: «Con lui mi aiutò la terapia. Disse di trovarmi squadra, ma così gli feci cambiare idea»

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