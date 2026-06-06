chiedo scusa a tutti stefano de martino gelo e iroania a affari tuoi

Durante una puntata di Affari Tuoi, il conduttore ha chiesto scusa al pubblico, mentre il programma ha registrato una delle serate meno positive delle ultime settimane. La trasmissione, che aveva iniziato con aspettative di successo, si è conclusa con un risultato deludente. La scena è stata caratterizzata da momenti di tensione e gelo tra il conduttore e il pubblico, segnando una serata negativa rispetto alle precedenti.

Affari Tuoi, la partita che sembrava promettere bene e che invece si è trasformata in una delle serate più amare delle ultime settimane. Nella puntata andata in onda venerdì 5 giugno, una giovane concorrente arrivata dalla Toscana ha vissuto un percorso fatto di speranze, scelte coraggiose e colpi di scena che hanno completamente cambiato il destino della sua gara. >> Fiori d’arancio a casa del conduttore tv: la figlia si è appena sposata A presentarsi davanti a Stefano De Martino è stata Giulia, 25 anni, originaria di Firenze e impegnata ogni giorno come pizzicagnola. Accanto a lei il fidanzato Alessio, collega nella stessa professione e compagno di vita. I due hanno conquistato subito il pubblico raccontando il modo insolito in cui si sono conosciuti: “Ci siamo conosciuti tagliando salami e mortadelle”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Affari Tuoi, Stefano De Martino chiede scusa al suo nemico: per quello che ha fatto Herbert.

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