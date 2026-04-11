Affari Tuoi Jovanotti minaccia di lasciare lo studio | gelo-De Martino

Venerdì 11, durante la trasmissione Affari Tuoi, Jovanotti ha minacciato di abbandonare lo studio, mentre Stefano De Martino conduceva la puntata. La scena si è svolta nel contesto di una discussione tra i protagonisti, con De Martino presente al momento della minaccia. La puntata è stata segnata da un momento di tensione tra il cantante e il conduttore, mentre il pubblico seguiva con attenzione gli eventi in diretta.

Ad Affari Tuoi - il regno di Stefano De Martino, dei pacchi e del Dottore -, quella di venerdì 11 aprile è una puntata speciale, specialissima, una serata costruita attorno alla beneficenza che porta in studio due protagonisti tra i più amati della musica italiana: Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi. Un appuntamento fuori dall’ordinario che mescola gioco, spettacolo e solidarietà, coinvolgendo anche ospiti a sorpresa tra i pacchisti. L’ingresso di Morandi viene annunciato dallo stesso Jovanotti con parole cariche di affetto: " Lui è parente di tutti e per me è un fratello ". A fare da contrappunto comico ci pensa Herbert Ballerina che, fedele al suo stile surreale, introduce la puntata dicendo: "Questa sera lo abbiamo trovato, ecco l’ombelico del mondo", mostrando un mappamondo decisamente particolare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Affari tuoi, Jovanotti sbaglia tutto e minaccia la fuga: Vado via. Poi la sorpresa di De Martino salva la serataNella puntata speciale del 10 aprile giocano Jovanotti e Gianni Morandi in una serata dedicata alla beneficienza. Sul finale il Dottore e De Martino salvano gli errori della coppia. libero.it

Affari tuoi speciale: la serata benefica per l'associazione di Gino Cecchettin (9), Jovanotti, Morandi e De Martino stesso look (6)Serata speciale, tra intrattenimento e impegno civile, per Affari Tuoi. Quella di venerdì 11 aprile 2026 è stata una puntata unica dove a giocare è stata una ... ilgazzettino.it

Puntata speciale di Affari tuoi con ospiti Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti, che hanno regalato il montepremi della serata all’associazione di Gino Cecchettin - facebook.com facebook